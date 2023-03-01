ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире

Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) сообщила о снижении числа случаев заболевания COVID-19 на 76 процентов, а также сокращении количества смертей из-за инфекции на 66 процентов, передает РИА Новости .

По данным организации, за период с 30 января по 26 февраля 2023 года зарегистрировано около 4,8 миллиона новых случаев и более 39 тысяч смертей, что на 76 процентов и 66 процентов меньше, соответственно, чем за прошлые четыре недели.