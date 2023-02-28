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1 час назад

Эксперт предупредила о высокой заразности «кракена»

РИА "ФедералПресс"

Каждый новый штамм коронавируса все более заразен. Например, заразность «кракена» в 2–3 раза выше, чем у его предшественников. Об этом предупредила врач-терапевт «ИНВИТРО-Урал» Марина Константинова.

Эксперт предупредила о высокой заразности «кракена»
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Передается он воздушно-капельным путем, как и другие штаммы, но протекает более легко», – пояснила она изданию «РБК Тюмень».

Симптомы «кракена» похожи на обычный ОРВИ: высокая температура, слабость, болят голова и мышцы. У больного может быть насморк, першение в горле, а также боль в животе и диарея.

Как и прочие коронавирусы, «кракен» особенно опасен для тех людей, у кого ослаблен иммунитет. В зоне риска – пожилые люди, больные сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями.

Лечится «кракен» так же, как и его «предки»: нужно соблюдать постельный режим, сбалансированно питаться, обильно пить, порекомендовала доктор Марина Константинова.

Разумеется, остается важной профилактика заболеваемости коронавирусной инфекцией: мыть руки, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, вовремя проходить вакцинацию и ревакцинацию.

Коронавирус,ПРЕДОК,
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