В России за сутки выявили 13 438 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 13 438 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 1 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 37 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1950 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.