В России за сутки выявили 13 829 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 13 829 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 32 летальных исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 786 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 12 618 пациентов, отмечается на портале.