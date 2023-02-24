Главное о коронавирусе на 24 февраля

В Татарстане впервые с октября было выявлено 150 случаев заболевания COVID-19. В последний раз подобный показатель фиксировался 24 октября. Тогда в республике заболели 150 человек. За прошедшие сутки был зарегистрирован 151 новый случай заражения коронавирусом.

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Перенесенный коронавирус ускоряет развитие когнитивных нарушений

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В Россию прибыла организованная группа туристов из Китая, которая стала первой после начала пандемии коронавируса. В Москву приехало более 30 китайских туристов. В 2019 году нашу страну посетили 1,2 млн граждан КНР. В Российском союзе туриндустрии рассчитывают, что в 2023 году этот показатель может быть превышен.

Главный врач московской больницы имени Филатова Валерий Вечорко рассказал, что в группы риска по постковидному синдрому входят люди старше 80 лет, а также те, кто имеет избыточный или недостаточный вес тела. В интервью "Российской газете" Вечорко напомнил, что постковидный синдром — это состояние, при котором наблюдаются симптомы нарушения различных систем организма, возникшие через 3—12 недель и позже с момента установления диагноза COVID-19.

Российские ученые доказали, что перенесенный коронавирус ускоряет развитие когнитивных нарушений. Исследования были опубликованы в научном журнале Cell. В материалах указывается, что развитие когнитивных нарушений, особенно в пожилом возрасте, происходит на фоне постковидных явлений с очень высокой скоростью. Так, если в нормальных условиях переход от легкой стадии умственной отсталости к деменции происходит через 7 лет, а от средней до тяжелой — через 6, то при постковидном синдроме весь процесс может занять несколько месяцев.

В Китае отменили требование предполетного тестирования на COVID-19 для китайских туристов

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 674 783 535 человек, 6 868 816 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (103 355 829). На второй строчке — Индия (44 686 842), на третьей — Франция (39 809 981), на четвертой — Германия (38 090 089), на пятой — Бразилия (37 008 944). Показатель России — 21 907 416.

Больше всего смертей зафиксировано в США (1 119 508). За ними следуют Бразилия (698 834), Индия (530 764), Россия (387 969, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 938).

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев, который пропустил встречу с Владимиром Путиным из-за положительного теста на COVID-19, находится на самоизоляции в Москве. Он будет находиться там под наблюдением врачей до полного выздоровления.