Врачи теперь могут узнать, насколько вы устойчивы к COVID-19

Ученые создали и предварительно протестировали одну из первых моделей для предсказания того, кто имеет наибольшую вероятность быть устойчивым к COVID-19.

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"Если мы сможем определить, какие люди от природы способны избежать заражения SARS-CoV-2, мы сможем узнать … какие генетические и экологические различия влияют на их защиту от вируса", - говорит ведущий автор исследования Карен Янг.

Использование моделей машинного обучения для распознавания сложных закономерностей у большого количества людей с COVID-19 позволило в 2021 году предсказать течение болезни отдельного пациента и определить вероятность ее перехода в тяжелую форму. Основываясь на этом успехе, команда ученых задалась вопросом, можно ли применить тот же подход для предсказания того, кто может подвергнуться воздействию SARS-CoV-2 в тесном помещении и при этом не заразиться.

“В обучающем и тестовом наборе мы выявили 56 моделей кодов МКБ, разделенных на две группы: связанные с резистентностью или не связанные", - говорит Янг.

Он добавляет, что для подтверждения возможностей модели необходимы будущие исследования с использованием большего количества пациентов.