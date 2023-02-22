Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+7° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
2 часа назад

У кого выше риск получить инфаркт после COVID: вакцинированных или со своим иммунитетом

Ferra.ru

Известно, что COVID-19 повышает риск возникновения серьезных сердечно-сосудистых заболеваний в будущем. Однако, как утверждают ученые в недавнем исследовании, даже частичная вакцинация снижает этот риск.

У кого выше риск получить инфаркт после COVID
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В целом, исследователи обнаружили, что вакцинация - полная или частичная - была связана с меньшим количеством сердечных событий в течение шести месяцев после COVID-19. Они обнаружили, что полная вакцинация снижает риск возникновения серьезного сердечного заболевания примерно на 41%, а частичная вакцинация снижает риск примерно на 24%.

В целом, наибольшему риску возникновения инфаркта или инсульта после инфекции, независимо от статуса вакцинации, подвергались мужчины, пожилые люди и люди с другими серьезными заболеваниями. Диабет, заболевания печени, ожирение и высокий уровень холестерина также были значительными факторами риска.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Коронавирус,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий