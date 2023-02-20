Иммунолог назвал «подарком природы в виде вакцины» рост заболевших COVID

Число пациентов, заразившихся коронавирусом, на порядок превышает количество выявленных случаев, однако воспринимать это стоит как подарок природы в виде новой вакцины. Такое мнение высказал терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.
По словам эксперта, число заразившихся коронавирусом в десять раз больше, чем количество выявленных случаев. Это связано с тем, что зачастую при легкой форме заболевания люди не обращаются к врачу.
— Никакой трагедии в этом нет. Фактически идет вакцинация новой живой вакциной, подаренной нам природой. Закончится это тогда, когда такая «вакцина» вытеснит все предыдущие конструкции вируса, — отметил эксперт в комментарии ИА «НСН».
Гораздо более опасными заболеваниями в настоящее время, по словам Жемчугова, являются грипп и корь.