Иммунолог назвал «подарком природы в виде вакцины» рост заболевших COVID

Число пациентов, заразившихся коронавирусом, на порядок превышает количество выявленных случаев, однако воспринимать это стоит как подарок природы в виде новой вакцины. Такое мнение высказал терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов .

По словам эксперта, число заразившихся коронавирусом в десять раз больше, чем количество выявленных случаев. Это связано с тем, что зачастую при легкой форме заболевания люди не обращаются к врачу.