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37 минут назад

Иммунолог Жемчугов назвал «подарком природы в виде вакцины» рост заболевших COVID-19

Вечерняя Москваиещё 3

Число пациентов, заразившихся коронавирусом, на порядок превышает количество выявленных случаев, однако воспринимать это стоит как подарок природы в виде новой вакцины. Такое мнение высказал терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.

Иммунолог назвал «подарком природы в виде вакцины» рост заболевших COVID
Фото:  Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам эксперта, число заразившихся коронавирусом в десять раз больше, чем количество выявленных случаев. Это связано с тем, что зачастую при легкой форме заболевания люди не обращаются к врачу.

— Никакой трагедии в этом нет. Фактически идет вакцинация новой живой вакциной, подаренной нам природой. Закончится это тогда, когда такая «вакцина» вытеснит все предыдущие конструкции вируса, — отметил эксперт в комментарии ИА «НСН».

Гораздо более опасными заболеваниями в настоящее время, по словам Жемчугова, являются грипп и корь.

Коронавирус,Владислав Жемчугов,
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