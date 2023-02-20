Вирусолог рассказал, может ли вирус Марбург превзойти COVID-19

"Ком в горле, ощущение сложности в сглатывании – это первый признак и для Эболы, и для Марбурга. Если человек из очага или как-то контактировал, это очень плохой признак. Это значит, что буквально через считанные часы, максимум через день будет резкий подъем температуры", – предупреждает вирусолог.