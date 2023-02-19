В России выявили 14 233 новых случая коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в России зафиксировали 14 233 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 19 февраля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Помимо этого, за указанный период официально подтвердили 36 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 799 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным COVID-19.

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 9316 граждан, отмечается на портале.

«Вечерняя Москва» узнала у специалистов, какие меры предосторожности стоит соблюдать, чтобы не заразиться коронавирусом, и какие активные вирусы циркулируют уже сегодня. По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, число заболевших COVID-19 в России возросло в пределах статистических колебаний.