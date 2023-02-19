Естественный иммунитет помогает пациентам от COVID-19

Новое исследование помогло выяснить, что люди, уже перенесшие заболевание, проще переживают новое заражение и имеют минимальные симптомы.

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Ученые Школы медицины Вашингтонского университета провели исследование, результаты которого представлены в издании Lancet.При помощи наблюдения, исследователи установили, что у пациентов, переболевших COVID-19, почти на 80% снижается риск тяжелого протекания заболевания и летального исхода при повторном заболевании.

Ученые сравнили показатели с болеющих не первый раз с показателями тех, кто ранее не был инфицирован.