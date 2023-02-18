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2 часа назад

Биологи выяснили, что аритмии при COVID-19 могут быть вызваны нарушением контроля кальция

Газета.Ru

Ученые из Колумбийского университета обнаружили, что инфекция COVID-19 может вызывать изменения в кальциевых каналах сердечных клеток, что приводит к нарушению его работы. Об этом сообщает EurekAlert.

Аритмии при COVID-19 могут быть вызваны нарушением контроля кальция
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследования показывают, что люди с COVID-19 на 55% чаще страдают от сердечных приступов и инсультов. У них также чаще возникают другие проблемы с сердцем: аритмии (нарушение сердечного ритма) и миокардит (воспаление сердечной мышцы).

Исследователи проанализировали сердечные ткани пациентов с COVID-19. Они наблюдали усиление воспаления, образование тромбов, признаки рубцевания ткани и гибели сердечных клеток, а также изменения содержания кальция. Последнее было вызвано нарушением работы белка RyR2, который контролирует уровень ионов кальция в сердце.

Мышцы, в том числе и сердечные, нуждаются в ионах кальция для сокращения. Нарушение контроля уровня кальция может вызвать аритмии или сердечную недостаточность. Понимание изменений на молекулярном уровне поможет выявить мишени для лекарств против сердечных симптомов при COVID-19.

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