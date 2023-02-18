Какие заболевания сердца грозят переболевшим COVID-19

Инфекция COVID-19 может вызвать потенциально опасные для жизни проблемы с сердцем. Исследования показывают, что переболевшие ковидом люди на 55% чаще сталкиваются с серьёзными сердечно-сосудистыми событиями, включая сердечный приступ и инсульт. У них также чаще возникают аритмии и миокардит.

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Исследователи изучили некоторые изменения, происходящие в сердце, которые могут привести к вышеперечисленным проблемам. В ткани сердца пациентов, перенёсших COVID-19, команда наблюдала усиление окислительного стресса и сигналов воспаления, а также изменения содержания кальция. Учёные также обнаружили неблагоприятные изменения в белке под названием RyR2, который отвечает за регулирование уровня ионов кальция в сердце.