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2 часа назад

Какие заболевания сердца грозят переболевшим COVID-19

Ferra.ru

Инфекция COVID-19 может вызвать потенциально опасные для жизни проблемы с сердцем. Исследования показывают, что переболевшие ковидом люди на 55% чаще сталкиваются с серьёзными сердечно-сосудистыми событиями, включая сердечный приступ и инсульт. У них также чаще возникают аритмии и миокардит.

Какие заболевания сердца грозят переболевшим COVID-19
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи изучили некоторые изменения, происходящие в сердце, которые могут привести к вышеперечисленным проблемам. В ткани сердца пациентов, перенёсших COVID-19, команда наблюдала усиление окислительного стресса и сигналов воспаления, а также изменения содержания кальция. Учёные также обнаружили неблагоприятные изменения в белке под названием RyR2, который отвечает за регулирование уровня ионов кальция в сердце.

Сердечная мышца нуждается в ионах кальция для сокращения. Когда регулирование кальция нарушается, это может вызвать аритмии или сердечную недостаточность.

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