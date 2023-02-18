Ученые: коронавирус может находиться даже в слезах

Учёные из Университета Сан-Пауло изучили истории болезни 61 пациента с коронавирусом. У каждого из них после сдачи ПЦР-теста диагноз подтвердился. Мазки брались из носоглотки, но проводился и анализ слёз.

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Выяснилось, что в 18,2% образцов слёз этих людей содержался вирус. Но у тех пациентов, у которых ПЦР-тесты не подтвердили наличие ковида, в слезах вируса не было. По мнению исследователей, при высокой вирусной нагрузке коронавирус может глубоко проникать в биологические жидкости человека.