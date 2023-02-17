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3 часа назад

Коронавирус может спровоцировать синдром иностранного акцента

Мир новостей

50-летняя итальянка обратилась в отделение неотложной помощи с жалобами на трудности с речью и письмом. Затем речь её стала нормальной, но появился любопытный симптом: она внезапно стала говорить с канадским акцентом, как на родном итальянском языке, так и на английском.

Коронавирус может спровоцировать синдром иностранного акцента
Фото: Мир новостейМир новостей

Врачи диагностировали у пациентки очень редкое заболевание, называемое синдромом иностранного акцента. Это состояние, при котором у человека внезапно меняется речь, впервые было описано в 1907 году, и с тех пор зарегистрировано всего примерно 150 случаев. Как правило, такой «сбой» связан с повреждением головного мозга после инсульта или черепно-мозговой травмы. Однако у итальянки подобных повреждений не было.

После проведения дополнительной процедуры визуализации мозга и нескольких когнитивных и психиатрических тестов медики так и не сумели установить точную причину синдрома иностранного акцента, потому что никаких отклонений они не обнаружили. Специалисты предположили, что причиной мог стать перенесенный COVID-19, который часто провоцирует головные боли, «туман в голове» и другие похожие симптомы.

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