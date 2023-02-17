Коронавирус может спровоцировать синдром иностранного акцента

50-летняя итальянка обратилась в отделение неотложной помощи с жалобами на трудности с речью и письмом. Затем речь её стала нормальной, но появился любопытный симптом: она внезапно стала говорить с канадским акцентом, как на родном итальянском языке, так и на английском.

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Врачи диагностировали у пациентки очень редкое заболевание, называемое синдромом иностранного акцента. Это состояние, при котором у человека внезапно меняется речь, впервые было описано в 1907 году, и с тех пор зарегистрировано всего примерно 150 случаев. Как правило, такой «сбой» связан с повреждением головного мозга после инсульта или черепно-мозговой травмы. Однако у итальянки подобных повреждений не было.