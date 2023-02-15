В ВОЗ спрогнозировали сроки завершения пандемии коронавируса

В ВОЗ считают, что у мировых правительств есть все инструменты для завершения пандемии коронавируса в 2023 году. Об этом на брифинге с журналистами заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет РИА Новости .

По его словам, число случаев заболевания и количество смертей от коронавируса снизилось во всем мире в феврале 2023 года. Однако их все еще достаточно много, учитывая инструменты для борьбы с COVID-19, имеющимися в распоряжении.