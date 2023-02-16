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3 часа назад

ВОЗ планирует победить COVID-19 в этом году

Национальная Служба Новостей

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что у стран есть необходимые инструменты, которые бы позволили побороть COVID-19 уже в этом году.

Гебрейесус отметил снижение заболеваемости в феврале и добавил, что, несмотря на «имеющиеся в распоряжении инструменты для борьбы» с COVID-19, медикам нужно будет проделать много работы, чтобы окончательно избавить мир от этой болезни.

«У нас есть инструменты, позволяющие положить конец пандемии в этом году», - цитирует главу организации РИА Новости.

В феврале было зарегистрировано более 754 миллионов подтвержденных случаев заболеваний и более 6,8 миллиона смертей от ковида.

Коронавирус,Видео,ВОЗ,
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