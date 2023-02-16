ВОЗ планирует победить COVID-19 в этом году

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что у стран есть необходимые инструменты, которые бы позволили побороть COVID-19 уже в этом году.

Гебрейесус отметил снижение заболеваемости в феврале и добавил, что, несмотря на «имеющиеся в распоряжении инструменты для борьбы» с COVID-19, медикам нужно будет проделать много работы, чтобы окончательно избавить мир от этой болезни.

«У нас есть инструменты, позволяющие положить конец пандемии в этом году», - цитирует главу организации РИА Новости.