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2 часа назад

В ВОЗ опровергли информацию о приостановке исследований происхождения COVID-19

Газета.Ruиещё 4

Всемирная организация здравоохранения продолжает запрашивать у Китая сведения для определения происхождения коронавируса и информация, что исследования якобы остановлены, не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь организации Тарик Жазаревич. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, информация, появившаяся в издании The Daily Telegraph, не была достоверной. "Мы всегда и последовательно заявляли, что для продвижения знаний нам нужны были и все еще нужны исследования - и для этого нам нужен доступ из Китая, данные, и нам нужно, чтобы они проводили эти исследования прозрачным образом", - пояснил Жазаревич. Как добавил представитель ВОЗ, продолжают направляться запросы в КНР о необходимости расследования причин появления коронавирусной инфекции и предоставлении доступа к материалам. "Если этого не произойдет, усилия по пониманию происхождения останется скорее загнанным в тупик", - уверен он. До этого был выявлен ранее неизвестный путь появления опасных штаммов коронавируса.

ВОЗ опровергла остановку исследования происхождения COVID-19
Фото: nsn.fmnsn.fm
Коронавирус,ВОЗ,
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