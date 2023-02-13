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2 часа назад

COVID-19 может вызвать синдром иностранного акцента

Газета.Ru

У женщины в Италии, которая обратилась в отделение неотложной помощи, возник загадочный симптом: она внезапно начала говорить с канадским акцентом, хотя ее родным языком был итальянский.

COVID-19 может вызвать синдром иностранного акцента
Фото: UnsplashUnsplash

Медики Неврологического института Карло Беста в Милане подробно описали случай в журнале Neurocase. У женщины было диагностировано чрезвычайно редкое заболевание, известное как синдром иностранного акцента - состояние, при котором у человека внезапно меняется речь.

С тех пор, как это состояние было впервые описано в 1907 году, было зарегистрировано всего около 150 случаев. Чаще всего это состояние связано с повреждением головного мозга после инсульта или черепно-мозговой травмы. Но случай с этой женщиной был необычным, потому что таких повреждений обнаружено не было.

Согласно отчету медиков, 50-летняя женщина обратилась в отделение неотложной помощи, когда внезапно начала испытывать трудности с речью и письмом. Впоследствии речь женщины стала нормальной, но она начала говорить с канадским акцентом как на итальянском, так и на английском.

Женщине провели дополнительную процедуру визуализации мозга, а также попросили ее пройти несколько когнитивных и психиатрических тестов. Точно установить причину синдрома иностранного акцента медикам не удалось, так как никаких отклонений выявлено не было.

Врачи предполагают, что причиной мог стать перенесенный COVID-19, который часто вызывает головные боли, "туман в голове" и другие подобные симптомы.

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