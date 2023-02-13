Что нужно знать о новом подварианте "омикрона"

Заражение "кракеном" зафиксировано в Красноярском крае - об этом сегодня сообщил глава регионального подразделения Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. О том, что заболеваемость COVID-19, вызванная именно этой разновидностью коронавируса, будет расти, уверены эпидемиологи, о том же предупреждают и московские врачи. В 15-й городской клинической больнице имени Филатова подготовили памятку для пациентов "Кракен. Опасность. Симптомы", которая отвечает на основные вопросы в связи с распространением нового штамма.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Что такое "кракен"

Видео дня

Это подвид коронавируса SARS-CoV-2 (2019-nCoV), выявленный в России в январе 2023 года. Имеет преимущества в распространении по сравнению с другими циркулирующими подвидами (самый заразный).

Распространение

Обнаружен в 28 странах Европы, Африки и Новой Зеландии, в том числе, в Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Нидерландах, Франции, Испании, Италии, Португалии, Чехии, Швеции и др.

Опасность

Способен уходить от иммунного ответа организма. Может заразить вакцинированных и переболевших. Высокая контагиозность - способность передаваться от человека человеку.

Клиническая картина

Не отличается от предыдущих штаммов, протекает так же или легче. Болезнь не "опускается" в легкие. Течение идентично ОРВИ.

Основные симптомы

Повышение температуры.Слабость.Головная и мышечные боли.Ломота в теле.Насморк и чихание.Кашель, першение в горле.

Инкубационный период

Время от момента заражения до появления симптомов заболевания - 3-5 дней. Все это время человек опасен для окружающих, хотя симптомов у заболевшего не наблюдается.

Группы риска

Пожилые люди старше 65 лет.Дети до 5 лет.Подростки от 15 лет.Беременные.Пациенты с хроническими заболеваниями (особенно - люди с иммунодефицитом, сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем).

Рекомендации

Ревакцинироваться каждые 6 месяцев, особенно людям из групп риска. Ревакцинация защищает от тяжелого течения инфекции.Важно при первых признаках заболевания обратиться к врачу.Профилактика: носить маску, мыть и дезинфицировать руки, выдерживать социальную дистанцию, вакцинироваться и своевременно ревакцинироваться.