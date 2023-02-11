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47 минут назад

Россиян предупредили о новой волне COVID-19 весной

Lenta.ruиещё 1

Заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков заявил, что после сезонной вспышки гриппа весной и летом в России ожидается новая волна заболеваемости коронавирусом. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

Россиян предупредили о новой волне COVID-19 весной
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Рябков объяснил, что сезонность не характерна для COVID-19. Поэтому он предупредил россиян о новой вспышке заболевания в весенне-летний период. Специалист подчеркнул, что сейчас в России грипп преобладает над коронавирусом.

«По данным НИИ гриппа, в конце января 2023 года вирус гриппа выявлялся в 16 процентах случаев, а коронавирус — в 8 процентах», — отметил терапевт.

Терапевт добавил, что в России пока не обнаружили новые штаммы коронавируса. Преобладающим остается омикрон и его разновидности, включая вариант «кракен», которому свойственна более высокая заразность.

Ранее Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости COVID-19 в течение месяца. 12 января в стране выявили первый случай заражения вариантом COVID-19 «кракен». Им заразилась 32-летняя жительница Пензенской области, которая перенесла инфекцию в легкой форме.

В начале февраля сообщалось о втором заболевшем «кракеном» россиянине. У него болезнь также прошла без тяжелых клинических последствий.

Коронавирус,Роспотребнадзор,
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