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2 часа назад

Эксперт объяснил, почему в России никак не закончится пандемия коронавируса

Свободная пресса

Известный вирусолог Алексей Аграновский рассказал, что в России эпидемия коронавирусной инфекции развивается среди непереболевших и непривитых граждан.

Почему в России никак не закончится пандемия коронавируса
Фото: UnsplashUnsplash

«Идет эпидемия непривитых: самых тяжелых случаев болезни и смерти больше среди тех, кто не вакцинирован», — сказал эксперт.

Эксперт уточнил, что контагиозность штаммов коронавируса сейчас сравнима с контагиозностью кори, или ветрянки, она высочайшая.

"Вирус — как пламя, которое занимает все свободные делянки в лесу, и то, что еще способно гореть, может загореться. И люди, чувствительные к вирусу, рано или поздно при такой высокой заразности, как у актуальных штаммов коронавируса, обязательно заболеют», — цитируют Аграновского "Известия".

Ранее на этой неделе Роспотребнадзор распространил сообщение об одновременном росте заболеваемости гриппом (на 11% по сравнению с прошлой неделей) и COVID-19 (на 33%).

Коронавирус,Алексей Аграновский,Роспотребнадзор,
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