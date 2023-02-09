Почему в России никак не закончится пандемия коронавируса

"Вирус — как пламя, которое занимает все свободные делянки в лесу, и то, что еще способно гореть, может загореться. И люди, чувствительные к вирусу, рано или поздно при такой высокой заразности, как у актуальных штаммов коронавируса, обязательно заболеют», — цитируют Аграновского "Известия".