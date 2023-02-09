Почему в России никак не закончится пандемия коронавируса

Известный вирусолог Алексей Аграновский рассказал, что в России эпидемия коронавирусной инфекции развивается среди непереболевших и непривитых граждан.
«Идет эпидемия непривитых: самых тяжелых случаев болезни и смерти больше среди тех, кто не вакцинирован», — сказал эксперт.
Эксперт уточнил, что контагиозность штаммов коронавируса сейчас сравнима с контагиозностью кори, или ветрянки, она высочайшая.
"Вирус — как пламя, которое занимает все свободные делянки в лесу, и то, что еще способно гореть, может загореться. И люди, чувствительные к вирусу, рано или поздно при такой высокой заразности, как у актуальных штаммов коронавируса, обязательно заболеют», — цитируют Аграновского "Известия".
Ранее на этой неделе Роспотребнадзор распространил сообщение об одновременном росте заболеваемости гриппом (на 11% по сравнению с прошлой неделей) и COVID-19 (на 33%).