К осени коронавирус может стать сезонным заболеванием

«Как такового нет. Мы пониманием, что иммунитет к альфе и дельта линиям не в полной мере соответствует защите от текущих штамов омикрона. То же самое с вакцинами. Нельзя просто считать процент вакцинированных и добавлять их к коллективному иммунитету. Эффективность вакцин снижается в отношении предотвращения случаев, вызванных омикроном. Пока используется вакцины не адаптированные. Те, кто привился «ЭпиВакКороной» – понятно, что за иммунитет у них, ну…понятно, кто – «Спутником V» – у них другой. В значительной степени защищены те, кто переболел недавно. Те, кто прививался год назад уже никак не защищены», - пояснил Крючков.