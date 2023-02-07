Летом станет понятно, сможем ли мы считать, что к осени коронавирус перейдет в сезонную форму, сказал НСН иммунолог Николай Крючков.
Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил НСН, что к осени коронавирус может стать сезонным заболеванием, но все будет зависеть от ситуации с вирусом летом.
В России активизировалось распространение коронавируса. Роспотребнадзор зарегистрировал на прошлой неделе больше 60 тысяч новых случаев. Показатель заболеваемости вырос почти на 33%, чем на неделе с 20 по 26 января. Крючков считает, что уже к осени коронавирус может стать сезонным заболеванием.
«Цифры, получаемые по заболеваемости, мало отражают картину. Они появляются только на основе подтвержденных лабораторно случаев. Реальная картина такая – пиковых и рекордных значений не будет в это время, как год назад (7 февраля 2022 года было выявлено 171,9 тысяч новых случаев, - прим. НСН), но до 50% случаев от прошлогоднего максимума может быть. Ключевым индикатором будет лето. Мы определимся, можем ли мы считать к осени, что инфекция перешла в сезонную форму или нет», - сказал Крючков.
Собеседник НСН отметил, что уровень коллективного иммунитет в России низкий.
«Как такового нет. Мы пониманием, что иммунитет к альфе и дельта линиям не в полной мере соответствует защите от текущих штамов омикрона. То же самое с вакцинами. Нельзя просто считать процент вакцинированных и добавлять их к коллективному иммунитету. Эффективность вакцин снижается в отношении предотвращения случаев, вызванных омикроном. Пока используется вакцины не адаптированные. Те, кто привился «ЭпиВакКороной» – понятно, что за иммунитет у них, ну…понятно, кто – «Спутником V» – у них другой. В значительной степени защищены те, кто переболел недавно. Те, кто прививался год назад уже никак не защищены», - пояснил Крючков.
Иммунолог отметил, что в скором времени появится новые вакцины, но привиться можно и существующими.
«Даже неадаптированные к омикрону вакцины дают 70-75% защиты от тяжелых случаев и летальных исходов», - резюмировал Крючков.
Ранее профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в пресс-центре НСН заявил, что во время очередной волны коронавируса россияне носили маски и соблюдали дистанцию, однако, когда они перестали соблюдать ограничения, тут же появилась возможность для заражения корью.