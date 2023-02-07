Врач допустил рост смертности от коронавируса

«И еще один момент, о котором многие забывают, — это отсроченная смертность, для которой даже не обязательно тяжело переболевать. Риски сохраняются как минимум в течение года, смерть наступает, как правило, от инфарктов, инсультов, тромбозов. Кроме того, многие ведь болеют не по одному разу, все эти последствия наслаиваются. Так что следить нужно не только за самой заболеваемостью, но и за последствиями. В противном случае мы увидим, что общественное здоровье серьезно пострадало», — предупредил иммунолог.