Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
0° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
47 минут назад

Врач допустил рост смертности от коронавируса

Lenta.ru

Нельзя определить, по какому пути пойдет дальнейшая эволюция коронавируса, не исключено, что новые штаммы вируса окажутся более летальными. Кроме того, нередко забывают и об отсроченной смертности, опасность которой сохраняется как минимум в течение года. Об этом «Ленте.ру» рассказал иммунолог Николай Крючков.

Врач допустил рост смертности от коронавируса
Фото: Лента.руЛента.ру

«В первую очередь, надо понимать, что те данные по заболеваемости, которые мы видим сейчас, не отражают реальную ситуацию. В большинстве случаев заболевание не диагностируют как коронавирус, при более объективных оценках мы, вероятно, увидели бы картину с 70-80 тысячами заболевших в день, что, конечно, все равно значительно меньше, чем ситуация прошлого года, когда заболеваемость доходила до 200 тысяч», — сказал Крючков.

Видео дня

Он добавил, что, вероятно, пик заболеваемости придется на февраль с постепенным спадом в апреле. Лето, в свою очередь, станет индикатором того, переходит ли вирус в сезонную форму.

Крючков подчеркнул, что, даже если рост патогенности не будет колоссальным, в перспективе это даст значительный рост смертей и осложнений. Такую вероятность в перспективе нескольких лет иммунолог оценивает как высокую.

«И еще один момент, о котором многие забывают, — это отсроченная смертность, для которой даже не обязательно тяжело переболевать. Риски сохраняются как минимум в течение года, смерть наступает, как правило, от инфарктов, инсультов, тромбозов. Кроме того, многие ведь болеют не по одному разу, все эти последствия наслаиваются. Так что следить нужно не только за самой заболеваемостью, но и за последствиями. В противном случае мы увидим, что общественное здоровье серьезно пострадало», — предупредил иммунолог.

Число заболевших COVID-19 в России за неделю выросло на 33 процента, а заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась на 11 процентов. Об этом во вторник, 7 февраля, «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что за неделю в стране зарегистрировано свыше 60 тысяч новых случаев заражения COVID-19. В течение двух недель преобладающими остаются геноварианты омикрон-штамма.

Коронавирус,Николай Крючков,Роспотребнадзор,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители