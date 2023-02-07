Зеленый чай помогает при COVID-19

Сейчас уже точно известно, что благодаря одному химическому компоненту зелёный чай помогает бороться с различными типами коронавирусов, включая варианты COVID-19. К такому выводу пришла группа учёных, среди которых - Маникарна Динда, научный сотрудник Медицинской школы Университета Вирджинии.

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Цель нового исследования, проведённого тремя учёными, состояла в том, что помочь превратить зелёный чай в противовирусный препарат. В зелёном чае было обнаружено химическое соединение галлат эпигаллокатехина (EGCG), которое уже много лет привлекает к себе внимание специалистов.

В последние годы благодаря сильной противовирусной активности EGCG против инфекции SARS-CoV-2 в моделях in vitro (то есть вне живого организма) становится возможным использование этого химического соединения для лечения людей с коронавирусом.

Но EGCG плохо всасывается в кишечнике и интенсивно перерабатывается в печени. Поэтому использовать его в качестве лекарства можно лишь с некоторыми ограничениями. Учёные считают, что EGCG можно добавлять в составы для полоскания горла и рта и в определённые препараты.

Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Phytomedicine Plus.