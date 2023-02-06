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4 часа назад

Россиян предупредили о новой волне коронавируса

Lenta.ruиещё 3

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов заявил, что в России ожидается новая волна коронавируса. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

Россиян предупредили о новой волне коронавируса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Чепурнов напомнил, что в большинстве стран новые волны COVID-19 возникают каждые 4-5 месяцев, однако в России они появляются каждые четыре-семь месяцев. Он предположил, что россиян ожидает новый этап распространения вируса.

«Ровно в соответствии с этой закономерностью у нас сейчас начался рост, и он отчетливый. Я думаю, что мы сейчас выходим на седьмую волну ковида», — предупредил вирусолог.

Эксперт добавил, что новая волна коронавируса не станет отличаться рекордными показателями. После прихода дельта- и омикрон-штаммов многие россияне перенесли болезнь и прошли вакцинацию, что привело к снижению летальности и тяжести COVID-19, а также к закрытию специальных госпиталей.

«Но сейчас, возможно, что-то придется вернуть. А так я не жду отличающего от того, что было в последний раз, а это было на уровне 40-50 тысяч заболевших в день», — заключил Чепурнов.

Коронавирус,Александр Чепурнов,
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