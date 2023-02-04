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2 часа назад

Инфекционист назвал симптомы при заражении «кракеном»

62info.ru

Инфекционист Андрей Поздняков в интервью «Российской газете» назвал симптомы при заражении штаммом коронавируса «Кракен».

Инфекционист назвал симптомы при заражении «кракеном»
Фото: 62info.ru62info.ru

По словам медика, «Кракен» проявляется практически идентично другим подвидам COVID-19. Этот подвид также, как и «Омикрон», мало чем отличается от обычного ОРВИ.

«Одно из главных отличий "кракена" — он более заразный, чем предшествующие варианты, и "научился" уходить от антительного ответа, поэтому заразиться им могут даже те, кто уже переболел "омикроном"», — отметил инфекционист.

Для штамма «Кракен» характерны повышенная температура, кашель, насморк, головная боль.

Коронавирус,Андрей Поздняков,
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