Инфекционист назвал симптомы при заражении «кракеном»

По словам медика, «Кракен» проявляется практически идентично другим подвидам COVID-19. Этот подвид также, как и «Омикрон», мало чем отличается от обычного ОРВИ.

«Одно из главных отличий "кракена" — он более заразный, чем предшествующие варианты, и "научился" уходить от антительного ответа, поэтому заразиться им могут даже те, кто уже переболел "омикроном"», — отметил инфекционист.