Вирусолог рассказал, почему вакцины бессильны против «кракена»

Распространение «кракена» на территории России вполне возможно. Об этом заявил профессор кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

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«Могу предположить, что «кракен» распространится в РФ. Возможно, будет регистрироваться больше случаев, но среди них будет мало случаев, требующих госпитализации», – отметил специалист.

Также вирусолог предупредил, что эффективность вакцины «Спутник V» против «кракена» вызывает большие сомнения.

«Вакцины предыдущего поколения сделаны против нулевого штамма. Вакцинация не даст антител, нейтрализующих «кракен», поскольку его белок шипа сильно изменен», – считает эксперт.

Вместе с тем Алексей Аграновский утверждает, что «все не так плохо». «Спутник» дает ощутимый и длительный Т-клеточный иммунитет, который способен работать против широкого спектра штаммов С-19. Этот вопрос надо изучать», – объяснил профессор.

Кроме того, он рассказал об особенностях нового штамма коронавируса, который сейчас активно распространяется по миру. «Штамм SARS CoV-2 «кракен» принадлежит к группе Омикрон. Штаммы этой группы отличаются высокой контагиозностью, но относительно малой летальностью. «Кракен» может обходить иммунную защиту, приобретенную после заболевания С-19 другими штаммами, но в большинстве случаев он вызывает легкое течение заболевания».