Как понять по симптомам, что вы подхватили «кракен»

Врач-терапевт медицинского центра «Андреевские больницы – Неболит» Елена Быстрова рассказала о симптоматике подвида омикрон-штамма «кракен».
Она предупредила, что этот вариант коронавируса более заразен и быстрее распространяется среди людей. При этом протекает болезнь не так тяжело.
Основные симптомы следующие: ломота тела, повышение температуры, слабость, астенизация, сухой кашель, заложенность носа и боль в горле.
Также врач рассказала об особенностях «Кракена».
Особенностью является то, что он изменил свой С-белок, который подстроился уже под штамм «омикрон», то есть стал нечувствительным к антителам, которые выработались к «омикрону». Однако наличие вакцинации в любом случае лучше, чем ее отсутствие. Елена Быстрова Врач-терапевт
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