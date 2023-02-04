Как понять по симптомам, что вы подхватили «кракен»

Она предупредила, что этот вариант коронавируса более заразен и быстрее распространяется среди людей. При этом протекает болезнь не так тяжело.

Особенностью является то, что он изменил свой С-белок, который подстроился уже под штамм «омикрон», то есть стал нечувствительным к антителам, которые выработались к «омикрону». Однако наличие вакцинации в любом случае лучше, чем ее отсутствие. Елена Быстрова Врач-терапевт