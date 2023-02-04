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1 час назад

Как понять по симптомам, что вы подхватили «Кракен» — новый штамм коронавируса

Ferra.ru

Врач-терапевт медицинского центра «Андреевские больницы – Неболит» Елена Быстрова рассказала о симптоматике подвида омикрон-штамма «кракен».

Как понять по симптомам, что вы подхватили «кракен»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Она предупредила, что этот вариант коронавируса более заразен и быстрее распространяется среди людей. При этом протекает болезнь не так тяжело.

Основные симптомы следующие: ломота тела, повышение температуры, слабость, астенизация, сухой кашель, заложенность носа и боль в горле.

Также врач рассказала об особенностях «Кракена».

Особенностью является то, что он изменил свой С-белок, который подстроился уже под штамм «омикрон», то есть стал нечувствительным к антителам, которые выработались к «омикрону». Однако наличие вакцинации в любом случае лучше, чем ее отсутствие. Елена Быстрова Врач-терапевт

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Коронавирус,Елена Быстрова,
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