Эксперт Роспотребнадзора заявил, что "кракен" не станет доминирующим в России

"Вариант XBB.1.5 ("кракен") так и остается единичными случаями, и у меня есть стойкое ощущение, что доминирующим он уже не станет, хотя еще недавно все об этом только и говорили. В США с "кракена" началось распространение форм XBB, и он успел очень быстро распространиться. В Российской Федерации у него таких возможностей нет", - заметил Хафизов.