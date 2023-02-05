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7 часов назад

Эксперт Роспотребнадзора заявил, что "кракен" не станет доминирующим в России

ТАССиещё 2

Подвариант коронавируса XBB.1.5 или так называемый "кракен" не станет доминирующим в России. Такое мнение высказал ТАСС заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Эксперт Роспотребнадзора заявил, что "кракен" не станет доминирующим в России
Фото: ТАССТАСС

"Вариант XBB.1.5 ("кракен") так и остается единичными случаями, и у меня есть стойкое ощущение, что доминирующим он уже не станет, хотя еще недавно все об этом только и говорили. В США с "кракена" началось распространение форм XBB, и он успел очень быстро распространиться. В Российской Федерации у него таких возможностей нет", - заметил Хафизов.

В среднем по стране не менее половины всех новых случаев заражения вызваны различными версиями варианта омикрон-штамма BA.2, в том числе его рекомбинантными формами XBB. "Есть и "кентавр" BA.2.75 с некоторыми новыми мутациями", - уточнил эксперт.

О первом в России случае заражения "кракеном" стало известно 11 января, о втором - 3 февраля. В Роспотребнадзоре отмечали, что у этого подварианта омикрон-штамма есть характеристики, которые позволяют ему эффективнее уклоняться от иммунной защиты. В то же время его активное распространение представляется маловероятным, считают в ведомстве.

Как ранее сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, подвариант XBB.1.5 является одним из более чем 600 подвидов омикрон-штамма, отслеживаемых ВОЗ. По ее словам, XBB.1.5 "имеет преимущества в росте по сравнению с другими циркулирующими подвидами".

Коронавирус,Камиль Хафизов,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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