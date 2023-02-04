В России выявлен второй случай заражения штаммом "кракен"

В России выявлен второй случай заражения новым подвариантом омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5 "кракен". Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
"Новый случай выявлен в Республике Тыва. Заболевший переносит инфекцию без тяжелых клинических последствий, в легкой форме", - говорится в заявлении.
"Кракен" обладает рядом характеристик, которые позволяют ему более эффективно уклоняться от иммунной защиты. Тем не менее, активное распространение этого штамма маловероятно, считают в Роспотребнадзоре.
Напомним, первый случай заражения "кракеном" был выявлен 12 января в Пензенской области.
Сейчас в России установлена широкая линейка разновидностей штамма "омикрон". Доминирующей является линия ВА.5. Вариант "дельта". Он получил широкое распространение во второй половине 2021 года.