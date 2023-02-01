Гинцбург заявил о безопасности вакцины от COVID-19 для детей

Клинические испытания вакцины от ковида, предназначенной для детей в возрасте от 6 до 11 лет, показали ее полную безопасность, сообщил в среду ТАСС директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург .

"Безопасность полная, эффективность такая же, как и у всех предыдущих вакцин", - сказал он. Гинцбург подчеркнул, что в ходе клинических испытаний вакцина показала хорошие результаты.

Ранее Центр им. Н. Ф. Гамалеи подал в Министерство здравоохранения России документы для регистрации вакцины против коронавируса, которой планируется прививать детей в возрасте от 6 до 11 лет. Согласно данным государственного реестра лекарственных средств, препарат двудозный, его торговое наименование "Гам-ковид-вак-д", комбинированная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.