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2 часа назад

Гинцбург заявил о безопасности вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет

ТАССиещё 4

Клинические испытания вакцины от ковида, предназначенной для детей в возрасте от 6 до 11 лет, показали ее полную безопасность, сообщил в среду ТАСС директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург заявил о безопасности вакцины от COVID-19 для детей
Фото: ТАССТАСС

"Безопасность полная, эффективность такая же, как и у всех предыдущих вакцин", - сказал он. Гинцбург подчеркнул, что в ходе клинических испытаний вакцина показала хорошие результаты.

Ранее Центр им. Н. Ф. Гамалеи подал в Министерство здравоохранения России документы для регистрации вакцины против коронавируса, которой планируется прививать детей в возрасте от 6 до 11 лет. Согласно данным государственного реестра лекарственных средств, препарат двудозный, его торговое наименование "Гам-ковид-вак-д", комбинированная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.

Коронавирус,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,
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