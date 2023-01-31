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1 час назад

Вирусологи заявили о возможном "начале конца" пандемии COVID-19

Авторадио

Ситуация с COVID-19 до сих пор остается пандемичной - к такому выводу пришла ВОЗ по результатам заседания профильной комиссии.

Вирусологи заявили о возможном "начале конца" пандемии COVID-19
Фото: UnsplashUnsplash

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что распространение коронавирусной инфекции все еще представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

Впрочем, он отметил, что сейчас она «гораздо лучше», чем это было год назад, в период распространения штамма «Омикрон».

В то же время он охарактеризовала нынешний этап как переходный.

То, что ВОЗ оставил за ковидом статус пандемии, значит, что заболеваемость по-прежнему охватывает более половины стран в мире, рассказал «Известиям» завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Патогенность ковида уменьшается, но смертность от него все еще выше, чем от вируса гриппа, и это значит, что рубикон эпидемии не пройден, считает он.

Коронавирус,Сергей Нетесов,ВОЗ,
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