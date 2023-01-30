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1 час назад

Офтальмолог рассказала о влиянии COVID-19 на здоровье глаз

Москва24иещё 2

COVID-19 оказывает негативное влияние не только на органы дыхания, но и на другие системы, включая зрение. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на врача-офтальмолога Марину Зимину.

Офтальмолог рассказала о влиянии COVID-19 на здоровье глаз
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Она рассказала, что одним из первых поражений глаза среди госпитализированных с коронавирусом китайцев стал конъюнктивит. По ее словам, у ряда пациентов вирус обнаружили в мазках с конъюнктивы.

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"Также на поверхности глаза были выявлены специальные рецепторы, которые связываются с белком вируса, а, следовательно, поверхность глаза может стать входными воротами для инфекции", – добавила Зимина.

Офтальмолог подчеркнула, что COVID-19 может вызывать и увеит – воспаление сосудистой оболочки глаза. В этом случае, пояснила врач, у людей снижалось зрение, появлялись воспалительные клетки внутри глаза, образовывались спайки между хрусталиком и радужкой.

"COVID-19 также связан с системным воспалительным ответом и активацией системы свертывания крови, что приводит к состоянию гиперкоагуляции (склонность к тромбозу из-за нарушения свертываемости крови. – Прим. Ред.)", – сказала Зимина.

По ее словам, это может привести к серьезным последствиям для глаз из-за закупорки кровеносных сосудов сетчатки. Она уточнила, что были случаи окклюзии центральной артерии или вены сетчатки, сосудов, которые питают зрительный нерв.

Специалист добавила, это может приводить к значительной потере зрения.

Зимина также рассказала, что негативное влияние на зрение может оказать и неправильно надетая маска. По ее словам, если она не прижимается к поверхности носа, то выдыхаемый воздух постоянно проходит через поверхность глаза, что может усугубить избыточное испарение слезной пленки.

"Это может привести к развитию синдрома сухого глаза, который проявляется различными симптомами – чувство инородного тела или песка под веками, чувство сухости и недостаточной увлажненности глаза, небольшое жжение и даже слезотечение", – указала Зимина.

Россиянам рекомендовали при любых изменениях в зрении обращаться к специалисту.

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