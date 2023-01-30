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1 час назад

ВОЗ продлила действующий три года режим ЧС из-за пандемии COVID-19

Газета.Ruиещё 7

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила режим чрезвычайной ситуации в глобальном здравоохранении в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщила штаб-квартира ВОЗ по итогам заседания комитета организации по ЧС.

ВОЗ продлила режим ЧС из-за коронавируса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Режим ЧС в мировом здравоохранении действует с января 2020 года.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, уточнили в штаб-квартире, констатировал, что эта пандемия "продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в общественном здравоохранении, имеющую международное значение", а также согласился с рекомендациями комитета.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения опубликовали очередной недельный отчет об эпидемиологической ситуации в связи с пандемией коронавируса.

Согласно документу, за период с 26 декабря по 22 января в мире было зафиксировано 11 млн случаев заражения коронавирусом и 55 тыс. смертей от COVID-19.

В сравнении с предыдущим 28-дневным периодом число доказанных случаев заражения сократилось на 25%, однако смертность выросла на 13%.

Коронавирус,ВОЗ,
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