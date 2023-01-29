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1 час назад

Врач рассказал, как переболевшим COVID-19 узнать о последствиях инфекции

Клопс.Ru

Если вы недавно переболели COVID-19 и хотите проверить, не ударила ли болезнь по здоровью, то вам необходимо записаться на углублённую диспансеризацию. «Клопс» пообщался с главврачом ГБ-3 Русланом Кабисовым и выяснил, какое обследование можно пройти бесплатно.

Как переболевшим COVID-19 узнать о последствиях инфекции
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Если вы только переболели коронавирусом, то записаться на углублённую диспансеризацию можно на дату, которая наступит минимум через 60 дней после выздоровления», — прокомментировал специалист.

Как записаться?

Сделать это можно одним из трёх способов:
  • по телефону 122, через портал госуслуг, обратиться лично в регистратуру вашей поликлиники.

Какие нужны документы?

С собой необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС. Бумажный полис ОМС уже не требуется, так как он хранится в электронном виде.

Что будут проверять?

Углублённая диспансеризация проходит в два этапа. На первом вас ждёт несколько обследований:
  • измерение сатурации (показатель насыщения крови кислородом);
  • проведение спирометрии (объём вдыхаемого и выдыхаемого воздуха);
  • общий (клинический) анализ крови;
  • биохимический анализ крови;
  • рентген органов грудной клетки, если он не выполнялся в течение последнего года;
  • определение концентрации D-димера в крови, если вы переболели инфекцией средней тяжести и выше;
  • тест с 6-минутной ходьбой при условии, что сатурация — 95% и больше в сочетании с жалобами на одышку и отёки.

После всех процедур вас осмотрит терапевт и направит при необходимости на второй этап диспансеризации, чтобы уточнить диагноз. Там сделают ЭКГ, КТ лёгких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

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