Как переболевшим COVID-19 узнать о последствиях инфекции

Если вы недавно переболели COVID-19 и хотите проверить, не ударила ли болезнь по здоровью, то вам необходимо записаться на углублённую диспансеризацию. «Клопс» пообщался с главврачом ГБ-3 Русланом Кабисовым и выяснил, какое обследование можно пройти бесплатно.

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«Если вы только переболели коронавирусом, то записаться на углублённую диспансеризацию можно на дату, которая наступит минимум через 60 дней после выздоровления», — прокомментировал специалист.

Как записаться?

по телефону 122, через портал госуслуг, обратиться лично в регистратуру вашей поликлиники. Сделать это можно одним из трёх способов:

Какие нужны документы?

С собой необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС. Бумажный полис ОМС уже не требуется, так как он хранится в электронном виде.

Что будут проверять?

измерение сатурации (показатель насыщения крови кислородом);

проведение спирометрии (объём вдыхаемого и выдыхаемого воздуха);

общий (клинический) анализ крови;

биохимический анализ крови;

рентген органов грудной клетки, если он не выполнялся в течение последнего года;

определение концентрации D-димера в крови, если вы переболели инфекцией средней тяжести и выше;

тест с 6-минутной ходьбой при условии, что сатурация — 95% и больше в сочетании с жалобами на одышку и отёки. Углублённая диспансеризация проходит в два этапа. На первом вас ждёт несколько обследований: