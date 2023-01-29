Как переболевшим COVID-19 узнать о последствиях инфекции

Если вы недавно переболели COVID-19 и хотите проверить, не ударила ли болезнь по здоровью, то вам необходимо записаться на углублённую диспансеризацию. «Клопс» пообщался с главврачом ГБ-3 Русланом Кабисовым и выяснил, какое обследование можно пройти бесплатно.
«Если вы только переболели коронавирусом, то записаться на углублённую диспансеризацию можно на дату, которая наступит минимум через 60 дней после выздоровления», — прокомментировал специалист.
С собой необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС. Бумажный полис ОМС уже не требуется, так как он хранится в электронном виде.
После всех процедур вас осмотрит терапевт и направит при необходимости на второй этап диспансеризации, чтобы уточнить диагноз. Там сделают ЭКГ, КТ лёгких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей.