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2 часа назад

Коронавирус менее опасен для сердца, чем считалось ранее

runews24.ru

Исследование появилось в журнале Circulation.

Коронавирус менее опасен для сердца, чем считалось ранее
Фото: runews24.rurunews24.ru

В начале пандемии исследования установили, что после COVID-19 у пациентов развивался миокардит — воспаление сердечной мышцы. Оно возникало даже при легкой форме заболевания.

Вирусный миокардит вызывал нарушения сердечного ритма, приводил к сердечной недостаточности и внезапной сердечной смерти.

Ученые провели новое масштабное исследование, в котором приняли участие 342 пациента с коронавирусом с высоким уровнем белка тропонина — биомаркера повреждения сердца.

Установлено, что у 61% пациентов диагностировали признаки повреждения сердца на МРТ. При этом повреждения обнаружили лишь у 36% участников исследования с коронавирусом и у 31% людей без него и с нормальным тропонином.

Ученые пришли к выводу, что вирусный миокардит не так распространен, как считалось ранее. При это исследование не говорит о том, что коронавирус менее опасен для сердца. Вместе с тем, врачи смогут подобрать лучшее лечение пациентам с высоким тропонином при коронавирусе.

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