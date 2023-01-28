Коронавирус менее опасен для сердца, чем считалось ранее

Исследование появилось в журнале Circulation.
В начале пандемии исследования установили, что после COVID-19 у пациентов развивался миокардит — воспаление сердечной мышцы. Оно возникало даже при легкой форме заболевания.
Вирусный миокардит вызывал нарушения сердечного ритма, приводил к сердечной недостаточности и внезапной сердечной смерти.
Ученые провели новое масштабное исследование, в котором приняли участие 342 пациента с коронавирусом с высоким уровнем белка тропонина — биомаркера повреждения сердца.
Установлено, что у 61% пациентов диагностировали признаки повреждения сердца на МРТ. При этом повреждения обнаружили лишь у 36% участников исследования с коронавирусом и у 31% людей без него и с нормальным тропонином.
Ученые пришли к выводу, что вирусный миокардит не так распространен, как считалось ранее. При это исследование не говорит о том, что коронавирус менее опасен для сердца. Вместе с тем, врачи смогут подобрать лучшее лечение пациентам с высоким тропонином при коронавирусе.