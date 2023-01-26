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46 минут назад

Педиатр Тимаков объяснил опасность одновременного заражения гриппом и «Кракеном»

Слово и Делоиещё 1

Одновременное заражение гриппом и новым штаммом коронавируса «Кракен» особенно опасно для непривитых людей, заявил педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.Грипп и «Кракен» поражают одни и те же органы в организме человека, однако воздействуют на разные клетки. В связи с этим внутренние органы страдают вдвое больше, передает SM News.

Раскрыта опасность одновременного заражения гриппом и «Кракеном»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Так как грипп и коронавирус бьют и по сосудам, и по сердечно-сосудистой системе, и по легким в первую очередь, то, соответственно, одновременное заражение может быть чревато госпитализацией и более частыми осложнениями. Вот это, к сожалению, не очень приятно», — отметил специалист.

Привитые граждане могут не переживать за свое здоровье, так как они находятся под надежной защитой.

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