Раскрыта опасность одновременного заражения гриппом и «Кракеном»

Одновременное заражение гриппом и новым штаммом коронавируса «Кракен» особенно опасно для непривитых людей, заявил педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.Грипп и «Кракен» поражают одни и те же органы в организме человека, однако воздействуют на разные клетки. В связи с этим внутренние органы страдают вдвое больше, передает SM News.
«Так как грипп и коронавирус бьют и по сосудам, и по сердечно-сосудистой системе, и по легким в первую очередь, то, соответственно, одновременное заражение может быть чревато госпитализацией и более частыми осложнениями. Вот это, к сожалению, не очень приятно», — отметил специалист.
Привитые граждане могут не переживать за свое здоровье, так как они находятся под надежной защитой.