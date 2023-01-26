Раскрыта опасность одновременного заражения гриппом и «Кракеном»

«Так как грипп и коронавирус бьют и по сосудам, и по сердечно-сосудистой системе, и по легким в первую очередь, то, соответственно, одновременное заражение может быть чревато госпитализацией и более частыми осложнениями. Вот это, к сожалению, не очень приятно», — отметил специалист.