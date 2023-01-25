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2 часа назад

Как отличить штамм коронавируса «Кракен» от гриппа и ОРВИ

runews24.ruиещё 1

В России регистрируются случаи заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «Кракен». Этот подвид считается наиболее заразным, поскольку может обходить иммунную защиту, даже если человек сделал прививку.

Как отличить штамм коронавируса «Кракен» от гриппа и ОРВИ
Фото: runews24.rurunews24.ru

При этом симптоматика болезни очень похожа на грипп или ОРВИ. Специалисты рассказали, как отличить три этих заболевания.

Так, врачи утверждают, что самыми выраженными симптомами обладает грипп, особенно, если это свиной грипп. Они проявляются уже в течение двух суток после заражения. У больного наблюдаются резкий подъем температуры тела до 38,5 градусов, головная боль, покраснение кожи лица, ломота в суставах и сухой кашель. При этом заложенность носа наблюдается довольно редко.

Что касается «Кракена», штамм хоть и заразный, но отличается легким течением, поэтому отличить его от простуды довольно сложно. У зараженного отмечается незначительный подъем температуры тела, умеренный насморк и головная боль. Ломота в суставах присутствует, но выражена слабо, уточняют врачи. Зато кожа лица остается белой, когда как при гриппе она краснеет.

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