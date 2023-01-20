Врач рассказал о штамме коронавируса «кракен»

Новые штаммы коронавирусной инфекции, в том числе «кракен», не так опасны, как их прародитель, унесший миллионы жизней. Так считает врач доказательной медицины Олег Абакумов, пишет издание «Вести Подмосковья».
Однако новые штаммы все же представляют опасность из-за развития осложнений. «Кракен» более заразен, чем «цербер» и «кентавр». Им могут заразиться и переболевшие коронавирусом, и вакцинированные граждане.
Симптомы «кракена» напоминают симптомы «омикрона», но данный подвид легче преодолевает иммунную систему человека.
В случае заражения «кракеном» нужно следовать советам лечащего врача. Могут помочь ингаляции два раза в день, употребление витамина D, полоскание горла и промывание носа.