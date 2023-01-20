Врач рассказал о штамме коронавируса «кракен»

Новые штаммы коронавирусной инфекции, в том числе «кракен», не так опасны, как их прародитель, унесший миллионы жизней. Так считает врач доказательной медицины Олег Абакумов, пишет издание «Вести Подмосковья».

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Однако новые штаммы все же представляют опасность из-за развития осложнений. «Кракен» более заразен, чем «цербер» и «кентавр». Им могут заразиться и переболевшие коронавирусом, и вакцинированные граждане.

Симптомы «кракена» напоминают симптомы «омикрона», но данный подвид легче преодолевает иммунную систему человека.