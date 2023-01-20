Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+10° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
2 часа назад

Врач рассказал о штамме коронавируса «кракен»

Daily Moscowиещё 2

Новые штаммы коронавирусной инфекции, в том числе «кракен», не так опасны, как их прародитель, унесший миллионы жизней. Так считает врач доказательной медицины Олег Абакумов, пишет издание «Вести Подмосковья».

Врач рассказал о штамме коронавируса «кракен»
Фото: Daily MoscowDaily Moscow

Однако новые штаммы все же представляют опасность из-за развития осложнений. «Кракен» более заразен, чем «цербер» и «кентавр». Им могут заразиться и переболевшие коронавирусом, и вакцинированные граждане.

Симптомы «кракена» напоминают симптомы «омикрона», но данный подвид легче преодолевает иммунную систему человека.

В случае заражения «кракеном» нужно следовать советам лечащего врача. Могут помочь ингаляции два раза в день, употребление витамина D, полоскание горла и промывание носа.

Коронавирус,Олег Абакумов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители