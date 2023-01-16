Врач описал симптомы одновременного заражения гриппом и ковидом

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро–Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что смешанное заражение гриппом и ковидом может сопровождаться высокой температурой, поражением дыхательных путей и признаками интоксикации.

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По словам специалиста, у коронавируса в настоящее время нет специфичной симптоматики. Болезнь протекает как типичная респираторная инфекция.

Если человек заболевает одновременно и гриппом, и ковидом, то очень вероятно, что превалировать будет симптоматика гриппа, отметил Андрей Поздняков. Речь идет о высокой температуре, выраженных симптомах интоксикации, поражении дыхательных путей. В «лучшем» случае у заболевшего может быть трахеобронхит или пневмония.