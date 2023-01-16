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2 часа назад

Врач Болибок назвал главное отличие коронавируса в России и в Китае

РИА "ФедералПресс"

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал главное отличие коронавируса в России и Китае. Он считает, что болезнь способна формировать иммунитет. Об этом он рассказал журналистам.

Врач назвал главное отличие коронавируса в России и в Китае
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Там из-за локдаунов иммунитет у людей был сформирован исключительно за счет прививок, однако это менее эффективная защита, чем прививка в паре с перенесенной инфекцией», – отметил врач.

Болибок предупредил, что инфекция еще никуда не ушла. Сейчас есть риск дальнейшего распространения коронавируса за счет значительного увеличения числа мутаций, передает «Вечерняя Москва».

Коронавирус,Владимир Болибок,
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