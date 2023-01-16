Врач назвал главное отличие коронавируса в России и в Китае

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал главное отличие коронавируса в России и Китае. Он считает, что болезнь способна формировать иммунитет. Об этом он рассказал журналистам.
«Там из-за локдаунов иммунитет у людей был сформирован исключительно за счет прививок, однако это менее эффективная защита, чем прививка в паре с перенесенной инфекцией», – отметил врач.
Болибок предупредил, что инфекция еще никуда не ушла. Сейчас есть риск дальнейшего распространения коронавируса за счет значительного увеличения числа мутаций, передает «Вечерняя Москва».