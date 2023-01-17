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2 часа назад

Роспотребнадзор: коронавирус мутирует

Konkurent.ruиещё 2

В ведомстве рассказали, чем отличается штамм «Кракен», сообщает KONKURENT.RU.

Роспотребнадзор: коронавирус мутирует
Фото: Konkurent.ruKonkurent.ru

Новая коронавирусная инфекция, вызвавшая пандемию в 2020 г., продолжает мутировать. Об этом рассказали специалисты Роспотребнадзора. При этом каждый новый вариант COVID-19 имеет свои собственные особенности, о которых следует знать.

Так, например, последняя вариация опасного заболевания, получившая название «Кракен», более заразна, чем другие штаммы коронавируса.

Правда, по словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, новый вариант патогенна по опасности не отличается от других штаммов. Однако, по словам главного санитарного врача России, «Кракен» распространяется быстрее, поскольку заразнее.

Кроме того, данный вариант заболевания способен преодолеть ту защиту, которую человек получает с помощью вакцинации. Особые отношения у «Кракена» и к иммунному ответу организма – он имеет способность его игнорировать.

Симптоматика нового штамма не отличается от симптомов «Омикрона». Так, заболевший испытывает ломоту в теле, у него поднимается высокая температура, начинается кашель, головные и мышечные боли. При этом, в отличие от «Омикрона», новый вариант патогена вызывает и высыпания на теле больного.

Коронавирус,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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