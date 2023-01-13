Новый антирекорд смертности от COVID-19 зафиксирован в Японии, сообщает Kyodo. Отмечается, что это самый высокий уровень за все три года пандемии.

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В целом за первые 10 дней января в Японии умерли 3100 человек. От всех летальных случаев 97% приходится на возрастную категорию старше 60 лет.

Ранее ученые из Университета Флориды продемонстрировали дополнительные доказательства того, что грудное молоко женщин, вакцинированных против COVID-19, обеспечивает защиту младенцев, которым вакцинация не подходит из-за возраста. Исследование опубликовано в Journal of Perinatology.

В исследовании приняли участие 37 матерей и 25 младенцев. Ученые проанализировали грудное молоко женщин и образцы стула детей. В исследовании также измерялись и тестировались антитела, обнаруженные в плазме крови и грудном молоке матерей вскоре после вакцинации, а также через шесть месяцев.