Инфекционист назвал отличия «Кракена» от «Омикрона»

«Кракен» - это «правнук» штамма «Омикрон». Они очень похожи, но отличаются в части S-белка. Эта особенность «Кракена» позволяет ему лучше уходить от антительного ответа – даже у людей, которые уже переболели «Омикроном». И из-за этого же «Кракен» является более заразным, чем предыдущие варианты. Однако, у привитых людей и тех, кто уже болел ковидом, заболевание протекает довольно легко. Это объясняется тем, что «Кракен» хорошо уходит от антительного ответа на этапе заражения, но при развитии заболевания и появлении симптомов, антитела всё равно срабатывают.