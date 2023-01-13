Инфекционист назвал отличия «Кракена» от «Омикрона»

Новый штамм ковида уже распространился во многих странах, и в России уже известны случаи заражения «Кракеном». Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков объяснил, чем «Кракен» отличается от предыдущих штаммов, и в чём его опасность.
Инфекционист отметил, что по симптоматике новый штамм не отличается от нынешних субштаммов «Омикрона» и ОРВИ. Обычно возникает субфертильная лихорадка, умеренные симптомы интоксикации с головными и мышечными болями, ринит, кашель – передают слова эксперты RG.RU.
«Кракен» - это «правнук» штамма «Омикрон». Они очень похожи, но отличаются в части S-белка. Эта особенность «Кракена» позволяет ему лучше уходить от антительного ответа – даже у людей, которые уже переболели «Омикроном». И из-за этого же «Кракен» является более заразным, чем предыдущие варианты. Однако, у привитых людей и тех, кто уже болел ковидом, заболевание протекает довольно легко. Это объясняется тем, что «Кракен» хорошо уходит от антительного ответа на этапе заражения, но при развитии заболевания и появлении симптомов, антитела всё равно срабатывают.
Индекс контагиозности «Кракена» вдвое превышает «Омикрон». Если при «Омикроне» инфицированный человек, как условно считается, заражает 5-6 других людей, то при «Кракене» - 10-12 людей.