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1 час назад

Врач рассказал, кому угрожает коронавирусный «кракен». Но сильно переживать не стоит

Секрет Фирмыиещё 4

12 января стало известно, что в России обнаружился первый заболевший новым штаммом коронавируса под названием «кракен». Академик РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов рассказал, что этот вариант вируса заражает тех, кто давно болел коронавирусом или давно привился. А так ничего страшного от нового вида «короны» ждать не стоит.

Врач рассказал, кому угрожает коронавирусный «кракен»
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«У меня есть такое предположение, что болеют именно те люди, которые давно болели COVID-19 или были давно, более полугода назад, привиты, и "кракен" настолько сильно изменён по отношению к первому, "уханьскому" варианту вируса, что он этот слабенький иммунитет преодолевает», — сказал врач.

При этом он считает, что тяжело «кракен» протекать не будет, потому что пациенты с серьёзными симптомами от других штаммов лежат по больницам. Сейчас сильно распространяются именно те варианты ковида, которые можно «перенести на ногах».

Нетёсов также предположил, что новый штамм вряд ли вызовет сильную волну заражений. В общем, очередей из скорых, выстроившихся в больницы, ждать не стоит.

«Будет какой-то подъём, но намного ниже, чем в первую волну "омикрона"», — сказал врач «Газете.Ru».

Он добавил, что в России, по оценкам многих специалистов, «омикроном» переболела примерно половина населения, поэтому от «кракена» ничего особенного ждать не стоит. Но и расслабляться не нужно, всё-таки сезон ОРВИ и гриппа в разгаре.

Коронавирус,Сергей Нетесов,РАН,
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