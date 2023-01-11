Роспотребнадзор допустил возможность завоза в РФ штамма "кракен"

Субвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, или "кракен", как и другие штаммы вируса, может появиться и в России. Об этом в среду сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"В настоящее время случаев XBB.1.5 в нашей стране не зарегистрировано. Но, как и другие штаммы, "кракен" может появиться и в РФ, поскольку границы открыты, самолеты летают, люди активно перемещаются и обмениваются вирусами", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что вариант XBB.1.5 ("кракен") - это рекомбинантная подлиния штамма "омикрон". Он передается воздушно-капельным путем.
"Благодаря удачной для самого вируса мутации, скорость его распространения существенно выше, чем у всех предыдущих штаммов. <…> По имеющимся данным, этот вариант коронавируса не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие. Но он более заразный и быстро распространяющийся", - сообщили в Роспотребнадзоре.
"Кракен" в первую очередь поражает детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, добавили в ведомстве. "Определенная иммунная защита к коронавирусу в настоящее время есть почти у каждого человека. Поэтому не надо бояться новых штаммов, но важно продолжать соблюдать меры личной санитарной безопасности, которые всем известны", - говорится в сообщении.