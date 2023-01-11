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1 час назад

В Роспотребнадзоре допустили возможность завоза в РФ субварианта "омикрона" "кракен"

ТАСС

Субвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, или "кракен", как и другие штаммы вируса, может появиться и в России. Об этом в среду сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор допустил возможность завоза в РФ штамма "кракен"
Фото: UnsplashUnsplash

"В настоящее время случаев XBB.1.5 в нашей стране не зарегистрировано. Но, как и другие штаммы, "кракен" может появиться и в РФ, поскольку границы открыты, самолеты летают, люди активно перемещаются и обмениваются вирусами", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что вариант XBB.1.5 ("кракен") - это рекомбинантная подлиния штамма "омикрон". Он передается воздушно-капельным путем.

"Благодаря удачной для самого вируса мутации, скорость его распространения существенно выше, чем у всех предыдущих штаммов. <…> По имеющимся данным, этот вариант коронавируса не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие. Но он более заразный и быстро распространяющийся", - сообщили в Роспотребнадзоре.

"Кракен" в первую очередь поражает детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, добавили в ведомстве. "Определенная иммунная защита к коронавирусу в настоящее время есть почти у каждого человека. Поэтому не надо бояться новых штаммов, но важно продолжать соблюдать меры личной санитарной безопасности, которые всем известны", - говорится в сообщении.

Коронавирус,Роспотребнадзор,
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