Роспотребнадзор допустил возможность завоза в РФ штамма "кракен"

"Благодаря удачной для самого вируса мутации, скорость его распространения существенно выше, чем у всех предыдущих штаммов. <…> По имеющимся данным, этот вариант коронавируса не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие. Но он более заразный и быстро распространяющийся", - сообщили в Роспотребнадзоре.