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1 час назад

Эксперт рассказал, как работают вакцины от коронавируса

Авторадио

В России ожидают появление нового штамма коронавируса под названием «Кракен» Сейчас он активно распространяется в США. Об эффективности существующих вакцин к новым штаммам COVID-19 «Авторадио» рассказал генеральный директор «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог Николай Крючков:

Эксперт рассказал, как работают вакцины от коронавируса
Фото: unsplashunsplash

«Как и для других подлиний омикронлинии исходные или старые версии вакцин продолжают активно работать и хорошо работать. Они являются высокоэффективными в отношении предотвращения тяжелых случаев: госпитализации, попадания в реанимацию, летальных исходов. Конечно, это не те проценты 85+, которые мы видели, но это, все равно, в районе 70%. Что касается легкой степени и средней степени - здесь, конечно, хуже ситуация, поскольку эффективность здесь упала очень заметно. По последним данным, скорее всего, уже, может быть, и ниже 50%. И, конечно, важно сказать, что вакцины уже не работают в отношении предотвращения заражения».

Вирусологи предупреждают, что штамм «Кракен» может появиться в России в ближайшее время — этому поспособствует туристическая активность в период новогодних каникул.

Коронавирус,Николай Крючков,
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