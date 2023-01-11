Эксперт рассказал, как работают вакцины от коронавируса

В России ожидают появление нового штамма коронавируса под названием «Кракен» Сейчас он активно распространяется в США. Об эффективности существующих вакцин к новым штаммам COVID-19 «Авторадио» рассказал генеральный директор «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог Николай Крючков:
«Как и для других подлиний омикронлинии исходные или старые версии вакцин продолжают активно работать и хорошо работать. Они являются высокоэффективными в отношении предотвращения тяжелых случаев: госпитализации, попадания в реанимацию, летальных исходов. Конечно, это не те проценты 85+, которые мы видели, но это, все равно, в районе 70%. Что касается легкой степени и средней степени - здесь, конечно, хуже ситуация, поскольку эффективность здесь упала очень заметно. По последним данным, скорее всего, уже, может быть, и ниже 50%. И, конечно, важно сказать, что вакцины уже не работают в отношении предотвращения заражения».
Вирусологи предупреждают, что штамм «Кракен» может появиться в России в ближайшее время — этому поспособствует туристическая активность в период новогодних каникул.