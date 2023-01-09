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9 минут назад

Иммунолог Крючков высказался о ситуации с новой мутацией коронавируса «кракен»

RT на русском

Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков прокомментировал ситуацию с новой мутацией коронавируса «кракен».

Иммунолог высказался о ситуации с новой мутацией «кракен»
Фото: unsplashunsplash

«Появилась очередная подлиния. Она отличается, по некоторым данным, несколько большей заразностью чем те, которые были до неё», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил эксперт, симптомы не изменились — при лёгкой форме может быть насморк, кашель, общая слабость, повышение температуры, боли в мышцах и суставах.

«В группе риска находятся пожилые люди старше 65 лет, люди с тяжёлыми хроническими заболеваниями, с иммунодефицитными состояниями, беременные женщины и очень маленькие дети до 3 лет», — добавил Крючков.

Коронавирус,Николай Крючков,
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