Иммунолог высказался о ситуации с новой мутацией «кракен»

Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков прокомментировал ситуацию с новой мутацией коронавируса «кракен».
«Появилась очередная подлиния. Она отличается, по некоторым данным, несколько большей заразностью чем те, которые были до неё», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».
Как отметил эксперт, симптомы не изменились — при лёгкой форме может быть насморк, кашель, общая слабость, повышение температуры, боли в мышцах и суставах.
«В группе риска находятся пожилые люди старше 65 лет, люди с тяжёлыми хроническими заболеваниями, с иммунодефицитными состояниями, беременные женщины и очень маленькие дети до 3 лет», — добавил Крючков.