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1 час назад

Вирусологи раскрыли, опасен ли штамм коронавируса «кракен»

РИА "ФедералПресс"иещё 1

В России пока не выявили штамм «кракен», однако, по словам вирусологов, его рано или поздно завезут туристы из других стран. Эксперты рассказали, стоит ли этого бояться.

«Кракен» и другие штаммы коронавируса, например, «кентавр» и «цербер», считаются подвариантами «омикрона». Они не представляют серьезной опасности для здоровья, однако считаются очень заразными. По словам доктора биологических наук Алексея Аграновского, в мире еще не нашли по-настоящему высокопатогенного штамма.

«Эволюция этого вируса пошла по пути «более заразный и менее летальный». Все эти варианты подпадают под эту категорию», – заявил Аграновский.

Новый штамм ковида могут завести в Россию туристы, однако, как пишет РБК со ссылкой на экспертов в вирусологии, большого всплеска заболеваемости не ожидается.

Коронавирус,Видео,Алексей Аграновский,
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