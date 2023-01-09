Вирусологи раскрыли, опасен ли штамм коронавируса «кракен»

В России пока не выявили штамм «кракен», однако, по словам вирусологов, его рано или поздно завезут туристы из других стран. Эксперты рассказали, стоит ли этого бояться.

«Кракен» и другие штаммы коронавируса, например, «кентавр» и «цербер», считаются подвариантами «омикрона». Они не представляют серьезной опасности для здоровья, однако считаются очень заразными. По словам доктора биологических наук Алексея Аграновского, в мире еще не нашли по-настоящему высокопатогенного штамма.

«Эволюция этого вируса пошла по пути «более заразный и менее летальный». Все эти варианты подпадают под эту категорию», – заявил Аграновский.